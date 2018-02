Berkshire Hathaway: colosso di Warren Buffett detiene T-Bill più di Cina e Regno Unito

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Berkshire, la holding di Warren Buffett attiva in diversi settori, detiene $100 miliardi in T-Bill, Treasuries Usa a breve scadenza, più della Cina e del Regno Unito. E' quanto riporta il Wall Street Journal sulla base dei dati relativi alla conglomerata."Berkshire ha utilizzato il cash in continua crescita per diventare uno dei principali detentori dei Treasuries Usa, dopo aver faticato negli ultimi anni a trovare grandi società da acquistare. (Il colosso) deteneva $109 miliardi di cash lo scorso 30 settembre, più degli $86 miliardi alla fine del 2016 e più del doppio rispetto alla fine del 2006. Quasi tutta la somma è stata investita in titoli di Stato (Usa) a breve termine, stando a quanto riportato dallo stesso Buffett".