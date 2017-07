Berkshire Hathaway: Warren Buffett compra Oncor

Daniela La Cava 7 luglio 2017 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Shopping estivo nel settore energetico per Warren Buffett. Berkshire Hathaway Energy, filiale di Berkshire Hathaway, ha annunciato di avere raggiunto un accordo per rilevare Oncor, una delle principali società Usa di distribuzione di energia elettrica, in una transazione che valorizza la società circa 11,25 miliardi di dollari. L'operazione verrà portata avanti attraverso l'acquisto per 9 miliardi di dollari in contanti della casa madre Energy Future Holdings. Warren Buffett spera di ottenere il via libera da parte delle autorità texane, che hanno già bloccato per ben due volte la vendita di una delle maggiori società americane per il trasporto dell'energia elettrica. L'acquisizione dovrebbe essere finalizzata nel corso del quarto trimestre.