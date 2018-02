Berkshire Hathaway: Warren Buffett cita l'amico Munger: evitare donne, alcol e leverage per rimanere senza un soldo

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2018 - 15:29

Evitare il leverage, ovvero la strategia di investimento che ricorre all'acquisto di azioni attraverso il ricorso ai prestiti. Parola di Warren Buffett, numero uno di Berkshire Hathaway che in un'intervista alla Cnbc, cita il suo socio in affari e vice presidente della holding, Charlie Munger, affermando che, per evitare di rimanere senza un soldo, bisogna evitare le tre L: in inglese (liquor, ladies e leverage, ovvero l'alcol, le donne e il leverage)."A mio avviso è da pazzi contrarre prestiti per acquistare azioni. Non è sano rischiare quello che si ha e di cui si ha bisogno per qualcosa di cui non si ha davvero necessità".