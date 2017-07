Bank of New York Mellon: Charles Scharf è il nuovo CEO, titolo in rialzo nel pre-mercato

Luca Fiore 17 luglio 2017 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

+2,08% nel pre-mercato di Wall Street per Bank of New York Mellon . La banca, nata dalla fusione di Bank of New York e Mellon Financial, ha annunciato che Charles Scharf, dall’ottobre 2012 a dicembre 2016 CEO di Visa, è stato scelto per la carica di nuovo Chief Executive della società. Scharf sostituirà Gerald Hassell.