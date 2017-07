Bank of Canada pronta a ad alzare i tassi, Hsbc vede un rialzo anche a ottobre

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Appuntamento domani con la Bank of Canada che potrebbe rompere il ghiaccio effettuando il primo rialzo dei tassi degli ultimi 7 anni. Come in parte preannunciato dal governatore Poloz nelle scorse settimane, la banca centrale canadese potrebbe decidere di apportare una prima stretta sui tassi con il costo del denaro che, stando alle stime di consensus Bloomberg, sarà alzato allo 0,75% dallo 0,5% attuale. Secondo gli analisti di Hsbc a tale mossa dovrebbe fare seguito un ulteriore rialzo dei tassi nel meeting di ottobre. In precedenza la stessa Hsbc indicava tassi fermi fino all'ultimo quarter del 2018.