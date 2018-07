Bank of Canada: alza i tassi e promette nuovi rialzi

Alessandro Piu 11 luglio 2018 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

Come atteso dal consensus, la Bank of Canada ha alzato i tassi di interesse dello 0,25% portandoli all'1,5%, promettendo nuovi rialzi graduali in futuro. Si tratta del quarto rialzo di 25 punti base in un anno. La Banca centrale canadese aveva iniziato a muovere i tassi di interesse nel luglio 2017 dal livello di 0,5%. Il Paese nord americano mostra tassi di inflazione in crescita e un mercato del lavoro con una disoccupazione in calo. La Banca centrale ritiene che gli effetti delle tariffe Usa sulla crescita del Paese saranno modesti. Al traino del buon andamento della crescita del vicino statunitense, la BoC ha rivisto al rialzo le aspettative di crescita per il secondo semestre al 2,8% dal 2,5% della precedente stima, attendendosi però una frenata nel terzo trimestre all'1,5%-