Bank of America: utili netti in calo a $2,4 miliardi, altra banca Usa che fa i conti con riforma Trump

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2018 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

Bank of America ha riportato nel quarto trimestre utili netti per $2,4 miliardi, in ribasso rispetto ai $4,5 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.L'attivo per azione è stato pari a 20 centesimi per azione, in calo rispetto ai 39 centesimi dell'ultimo trimestre del 2016 e meno dei 45 centesimi per azione attesi.L'utile per azione include un onere di 27 centesimi legato alla riforma fiscale di Donald Trump.Il fatturato è salito a $20,44 miliardi, rispetto ai $19,99 miliardi precedenti, ma inferiore a $21,49 miliardi stimati.