Bank of America: Warren Buffett diventerà il primo azionista

Luca Fiore 30 giugno 2017 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Segno più nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Bank of America in scia dell’annuncio che la Berkshire Hathaway, la creatura del guru Warren Buffett, eserciterà warrant per acquistare 700 milioni di azioni ordinarie.La decisione è legata all’incremento del dividendo annunciato dall’istituto di Charlotte a seguito della promozione incassata negli stress test.Il prezzo di esercizio dei warrant è fissato a 7,14 dollari, decisamente al di sotto dei 24,32 dollari di chiusura di ieri. Con l’esercizio dei warrant, che corrispondono a circa il 7% del capitale, la Berkshire diventerà il primo azionista di BofA. BAC nel pre-market sale dell’1,19%.