Banche Usa: tutte superano con successo stress test Fed

Valeria Panigada 22 giugno 2018 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Le35 più grandi banche Usa, tra cui JP Morgan, Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs, hanno superato con successo l'esame annuale degli stress test della Federal Reserve, dimostrando di essere sufficientemente solide per sopportare condizioni di recessione estrema. In uno scenario avverso, il più estremo immaginato finora dalla Fed, le banche americane riuscirebbero a mantenere i propri fondi al di sopra dei minimi richiesti. Buoni risultati anche tra le banche straniere che operano negli Stati Uniti, come Deutsche Bank, Credit Suisse e Ubs.