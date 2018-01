Bacardi acquista il produttore di tequila Patron Spirits per 5,1 mld dollari

Valeria Panigada 23 gennaio 2018 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Bacardi, il gruppo americano famoso per il rum, ha acquistato il produttore di tequila di alta gamma Patron Spirits per 5,1 miliardi di dollari (4,16 miliardi di euro). Lo ha annunciato la società attraverso una nota stampa, precisando che questo accordo le permetterà di diventare il numero due di alcolici in termini di quote di mercato negli Stati Uniti. L'acquisizione fa seguito a una stretta relazione tra le due, dopo che Bacardi era detentore di una partecipazione di minoranza dal 2008. L'operazione dovrebbe concludersi nella prima metà dell'anno.