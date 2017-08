Aveo: via libera UE a farmaco anti-cancro. Balzo del titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 28 agosto 2017 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Balzo nel pre-mercato di Wall Street per Aveo Pharmaceuticals dopo il via libera delle autorità europee all’utilizzo del Fotivda. Il farmaco, utilizzato nel trattamento del cancro ai reni, potrà essere implementato nei trattamenti in Unione Europea, Norvegia e Islanda. Prima dell’avvio degli scambi, AVEO segna un +8,42%.