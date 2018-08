Auto: USA propone congelamento limite emissioni fino al 2026

Alessandra Caparello 2 agosto 2018 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Novità sul fronte auto dall’amministrazione americana. Il Dipartimento dei Trasporti Usa e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente ha avanzato la proposta di congelare fino al 2026 gli standard di efficienza dei motori per auto ai livelli del 2020.In tal modo i produttori di auto potranno ottenere un taglio dei costi di 319 miliardi di dollari al 2029. A conti fatti, fa sapere Reteurs, il risparmio prr General Motors sarà di oltre 60 miliardi così anche per Ford e Fca, mentre per la Toyota di 34 milairdi e ulteriori 20 mld per la Volkswagen.