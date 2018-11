Attesa per G20, Trump: 'altamente improbabile' posticipo aumento dazi su Cina al 25%

Laura Naka Antonelli 27 novembre 2018 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

In attesa dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in occasione della riunione del G20 a Buenos Aires, in Argentina, il presidente americano Donald Trump ha detto che è "altamente improbabile" che la sua amministrazione decida di posticipare l'aumento dei dazi previsto dal 10% al 25% su prodotti cinesi per un valore fino a $200 miliardi, che dovrebbe diventare operativo il prossimo 1° gennaio.Da segnalare che la Casa Bianca ha già applicato dazi su altri beni cinesi per un valore superiore a 50 miliardi di dollari.Gli investitori sperano che l'incontro tra Trump e il presidente cinese riuscirà comunque a smorzare, in qualche modo, i timori su una escalation della guerra commerciale.