Appuntamenti della settimana: focus su inflazione Usa ed eurozona, ma anche su avvio stagione trimestrali

9 luglio 2018

MILANO

Si preannuncia ricca di appuntamenti la seconda settimana di luglio. "La settimana successiva ai Payrolls è generalmente leggera dal punto di vista dei dati macro statunitensi", sottolinea Alessandro Balsotti, strategist e gestore di JCI FX Macro Fund, che indica tra i dati da seguire per la settimana in corso: l'inflazione negli Stati Uniti e in Europa (giovedì) e la bilancia commerciale cinese (venerdì)."Andando oltre la classica agenda dei dati economici attirerà non poco interesse la visita di Donald Trump in Europa (Nato summit a Bruxelles, visita londinese, incontro con Putin a Helsinki e w/e scozzese di golf) e l’inizio della stagione delle trimestrali (venerdì la vera e propria partenza con importanti nomi finanziari, Citi, JPM, Wells Fargo)", conclude Balsotti.