Approvato negli Usa il radar di Google per usare i dispositivi senza toccarli

simone borghi 2 gennaio 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

La Federal Communications Commission (FCC) statunitense si è pronunciata sul caso Soli, la nuova tecnologia in sviluppo presso i laboratori di Alphabet, holding che controlla il motore di ricerca Google, tramite la quale si possono utilizzare i movimenti delle mani per controllare un dispositivo, senza necessità di toccarlo.La tecnologia in oggetto si chiama Soli ed è basata su un piccolo radar che "legge" i movimenti delle mani e delle dita e li interpreta rendendo possibile, per fare un esempio, la pressione di un tasto, la rotazione di una rotella o lo spostamento su una mappa; proprio come si farebbe con un mouse o con un display touch, ma senza toccare nulla, semplicemente muovendo mani e dita nell'aria.La FCC ha inoltre permesso l'uso della tecnologia Soli anche a bordo degli aerei. Sempre nel rispetto, ovviamente, delle regole imposte dalla Federal Aviation Administration in merito ai dispositivi portatili.