Apple: tre nuovi iPhone di alta gamma e uno smartwatch che misura i battiti del cuore

Valeria Panigada 13 settembre 2018 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Apple ha presentato nell'evento di ieri sera le nuove versioni dell'iPhone di alta gamma, mostrando la sua volontà di restare posizionata nel segmento "premium". I nuovi modelli del melafonino, l'iPhone Xr, Xs e Xs Max, rappresentano tre varianti dell'iPhone X (10), lanciato l'anno scorso per celebrare i suoi primi dieci anni, ma con caratteristiche più sofisticate. Tra le novità presentate dal gruppo di Cupertino anche l'AppleWatch 4 con schermo più grande e funzioni legate alla sanità, come quella per misurare i battiti del cuore. I nuovi prodotti non hanno però scaldato il titolo che sulla Borsa di New York ha chiuso con un calo dell'1,24% e ha proseguito fiacco nella sessione afterhours segnando un -0,08%.