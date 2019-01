Apple taglia stime vendite per maggiore debolezza Cina. Tonfo futures Usa, Dow Jones scivola di oltre 400 punti

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

I futures sul Dow Jones anticipano un tonfo superiore ai 400 punti, in apertura, dopo l'annuncio di Apple, che ha tagliato le stime sulle vendite, a causa delle difficoltà contro cui si sta imbattendo in Cina.Apple prevede ora per il primo trimestre dell'anno un fatturato di $84 miliardi, valore molto più basso rispetto al precedente outlook di un giro d'affari compreso tra $89 e $93 miliardi.Gli analisti, stando al consensus di FactSet, avevano previsto un giro d'affari di $91,3 miliardi. I futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq scivolano entrambi di oltre -1,5%.