Apple si prepara a lanciare 3 nuovi iPhone in autunno (Wsj)

Valeria Panigada 11 gennaio 2019 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Apple avrebbe in programma di lanciare tre nuovi modelli di iPhone in autunno. Lo riporta il Wall Street Journal. Uno dei nuovi smartphone seguirà le orme dell'iPhone XR, meno costoso e con un display a cristalli liquidi. L'indiscrezione arriva dopo che settimana scorsa il colosso di Cupertino ha abbassato i target finanziari relativi al primo trimestre, prevedendo un rallentamento delle vendite e una pressione in Cina. La notizia non scalda però il titolo Apple a Wall Street. In una seduta intonata al ribasso l'azione cede lo 0,51% scambiando a 153 dollari.