Apple scivola -8% dopo taglio outlook, brucia in pochi minuti capitalizzazione $56 mld

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Shock sui mercati, dopo che Apple, alle 16.30 ora di New York della sessione di ieri, ha annunciato di aver tagliato l'outlook sul fatturato del primo trimestre dell'anno.Per il primo trimestre dell'anno il colosso dell'iPhone prevede un fatturato di $84 miliardi, valore molto più basso rispetto al precedente outlook di un giro d'affari compreso tra $89 e $93 miliardi.Gli analisti, stando al consensus di FactSet, avevano previsto un giro d'affari di $91,3 miliardi. Motivo del taglio dell'outlook, il rallentamento economico della Cina.Il titolo Apple è stato sospeso dalle contrattazioni dell'afterhours per 20 minuti, per poi tornare a essere scambiato alle 16.50 e perdere subito l'8%, scivolando così a $145 rispetto ai $158 della chiusura della sessione di ieri, accusando così una perdita di capitalizzazione di $56 miliardi.