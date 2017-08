Apple: possibile lancio nuovo iPhone il 12 settembre (Wsj)

Valeria Panigada 28 agosto 2017 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Apple si prepara al lancio del nuovo iPhone, che potrebbe avvenire già il prossimo 12 settembre. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo cui il gruppo di Cupertino ha organizzato un evento per quella data. Secondo le numerose indiscrezioni che circolano ormai da mesi in rete, Apple dovrebbe lanciare tre nuovi modelli: uno più costo e innovativo, per festeggiare il decimo anniversario dell'iPhone, e due nuovi smartphone come aggiornamento all'iPhone 7. Se la data verrà confermata, l'evento rispetterà la consuetudine di Apple di presentare le sue novità al mercato a settembre.