Apple non si ferma, titolo tocca nuove vette con capitalizzazione a 806 mld $

Titta Ferraro 9 maggio 2017 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Scatto subito in avvio di seduta per Apple che continua ad aggiornare i propri massimi storici. Il titolo del colosso di Cupertino si è spinto fino a 154,88 dollari, nuovo massimo intraday con capitalizzazione oltre i 806 miliardi di dollari.

Warren Buffett, attraverso la sua Berkshire Hathaway, ha aumentato la quota detenuta in Apple fino a quasi $20 miliardi nel corso degli ultimi mesi. Apple è la seconda maggiore partecipazione in termini di valore detenuta dalla holding di Buffett.