Apple nega accuse rallentamenti intenzionali iPhone, offre sconto batteria di 50 dollari

Laura Naka Antonelli 29 dicembre 2017 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Apple si è scusata con i clienti per il caso dei rallentamenti di alcuni modelli dell'iPhone che, secondo le accuse, sarebbero stati intenzionali, al fine di convincere gli utenti a rimpiazzare gli smartphone posseduti con modelli più nuovi.Il colosso si è difeso dalle accuse, che si sono già tradotte in alcune cause legali."Non abbiamo mai fatto nulla di intenzionale - e mai lo faremmo - per ridurre la vita di un qualsiasi prodotto Apple (..). Abbiamo sempre desiderato che i nostri utenti utilizzassero i loro iPhone per il tempo più lungo possibile".Apple ha comunicato che chi è in possesso di un iPhone 6 e iPhone 6s, avrà la possibilità di sostituire la batteria del suo dispositivo al costo di 29 dollari invece degli attuali 79, a partire dalla fine di gennaio.