Apple: l'HomePod arriverà sul mercato il 9 febbraio, ma ordini online già da venerdì

Valeria Panigada 23 gennaio 2018 - 14:54

L'HomePod, lo speaker intelligente di Apple, sarà disponibile nei negozi il prossimo 9 febbraio, ma già da venerdì sarà possibile ordinarlo online. Lo ha annunciato il gruppo di Cupertino, precisando però che il nuovo dispositivo per ascoltare musica (e non solo) sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. In primavera arriverà anche in Francia e Germania, mentre in Italia bisognerà probabilmente aspettare ancora, visto che non è stata precisata la possibile uscita. L'HomePod è un dispositivo che permette di controllare la musica "a voce" e parlare con Siri da qualsiasi angolo della casa, oltre che gestire gli elettrodomestici e gli altri accessori casalinghi basati su HomeKit. Il suo prezzo è di 349 dollari.