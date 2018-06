Apple: iPhone X guida vendite globali nel primo trimestre

Titta Ferraro 7 giugno 2018 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

I dati di vendita relativi al primo trimestre 2018 diffusi da IHS Markit evidenziano il dominio dei nuovi modelli Apple a livello di vendite. L'iPhone X è stato il modello di Apple punta con 12,7 milioni di unità vendute. Secondo posto per l'iPhone 8 con 8,5 milioni di unità, seguito a ruota dal Samsung Galaxy Grand Prime Plus, iPhone 8 Plus e Galaxy S9 Plus.Nelle prime posizioni spiccano tutti modelli top di gamma con l'eccezione del Samsung Galaxy Grand Prime Plus, smartphone di fascia bassa rilasciato a novembre 2016 che è stato il secondo modello di smartphone più venduto nel 2017 e ha continuato a vendere bene anche a inizio 2018."Apple si è assicurata il primo e il secondo posto tra gli smartphone più venduti per molti anni - rimarca Jusy Hong, direttore dei dispositivi consumer per IHS Markit - con l'iPhone 7 Plus e l'iPhone 7 che si sono classificati primi e secondi nel primo trimestre dello scorso anno". Apple e Samsung hanno mantenuto la stessa posizione dell'anno scorso, sostituendo i modelli esistenti con gli ultimi modelli di quest'anno.