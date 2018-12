Apple costruirà nuovo campus in Texas, investimento da 1 mld dollari

Valeria Panigada 13 dicembre 2018 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Apple rafforzerà la sua presenza a Austin, in Texas, dove costruirà un nuovo campus per un investimento di 1 miliardo di dollari. Il colosso della Mela morsicata ha intenzione di creare nuovi siti a Seattle, San Diego e Culver City e svilupparsi in altre città americane come ittsburgh, New York e Colorado nel corso dei prossimi tre anni, con la possibilità di espandersi ulteriormente anche in altre parti del paese. Il piano di espansione di Apple permetterà di creare 20.000 posti di lavoro negli Stati Uniti entro il 2023.