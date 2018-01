Apple compra startup canadese Buddybuild

Daniela La Cava 3 gennaio 2018 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Apple inizia il 2018 all'insegna dello shopping. Il colosso di Cupertino ha infatti rilevato Buddybuild, società canadese attiva nei servizi per lo sviluppo di app. La conferma arriva dal blog della startup Buddybuild che scrive: "Siamo entusiasti di entrare a far parte del team Apple per creare strumenti di sviluppo per l'intera comunità iOS". I dettagli economici dell'operazione non sono stati comunicati al mercato.