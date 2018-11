Apple blocca aumento produzione dei nuovi iPhone XR

Alessandra Caparello 5 novembre 2018 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Domanda non esplosiva per il nuovo iPhone XR. Apple avrebbe comunicato ai suoi assemblatori di smartphone, Foxconn e Pegatron, di interrompere i piani per ulteriori linee di produzione dedicate al nuovo modello più economico dei tre annunciati lo scorso settembre.Secondo fonti citate dal Nikkei Asian Review, Apple ha informato i fornitori Foxconn e Pegatron indicando come causa una “domanda deludente” per il nuovo modello di iPhone.Per quanto riguarda Foxconn, che aveva preparato per la prima volta quasi 60 linee di assemblaggio per il modello XR, ne utilizza solo 45 dal momento che Apple ha affermato di non aver bisogno di produrre cosi tante unità. Ciò significa che Foxconn produrrebbe circa 100.000 unità in meno al giorno, che riflettono le nuove prospettive della domanda, in calo dal 20% al 25%, rispetto all’originale prospettiva.