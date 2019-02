Angela Ahrendts (responsabile negozi) si prepara a lasciare Apple, la sostituta è Deirdre O’Brien

Daniela La Cava 6 febbraio 2019 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Apple perde a sorpresa un pezzo. Si tratta di Angela Ahrendts vice presidente senior con responsabilità per l’area retail e delle vendite online, che lascia il gruppo a partire da aprile. Arrivata a Cupertino nel 2013 da Burberry, Ahrendts verrà sostituita da Deirdre O’Brien. "Dopo cinque anni di trasformazione per i negozi online e al dettaglio della società, Angela Ahrendts si prepara a lasciare Apple ad aprile per intraprendere nuove attività personali e professionali", si legge nella nota ufficiale diffusa da Apple.La scelta di Tim Cook e del suo team è caduta su Deirdre O’Brien, da oltre 30 anni in Apple. Attualmente il big californiano fondato da Steve Jobs gestisce 35 negozi online e 506 negozi al dettaglio in cinque continenti.