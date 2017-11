Amd e Intel insieme per nuovo processore mobile ad alte prestazioni

Alessandro Piu 6 novembre 2017 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Amde Intel, le due grandi rivali del mondo dei chip, uniscono le forze per creare un processore mobile con grafica ad elevate prestazioni. Ne dà notizia la stessa Intel in un comunicato sulla nuova famiglia dei processori Intel Core serie H che avranno installato una Gpu sviluppata dal Radeon Technologies Group di Amd. La reazione in Borsa è decisamente positiva per il titolo Amd che, dopo l'apertura di contrattazioni a Wall Street mostra un rialzo di oltre 6 punti percentuali a 11,81 dollari. Più contenuti i guadagni di Intel, +0,9% a 46,41 dollari.