Amazon sceglie due città per il nuovo quartier generale: New York City e Arlington in Virginia

Daniela La Cava 13 novembre 2018 - 16:59

Lascelta di Amazon per il suo secondo quartier generale cade su due città. Oltre all'headquarter storico di Seattle, il gruppo tecnologico Usa guidato da Jeff Bezos ha selezionato New York City e Arlington (in Virginia). In particolare, Amazon ha fatto sapere che investirà circa 5 miliardi di dollari e creerà oltre 50mila posti di lavoro tra le due sedi. Inoltre, il big tech Usa ha fatto sapere di avere scelto Nashville nello Stato del Tennessee per un nuovo centro di eccellenza per le sue attività operative. Un nuovo centro che secondo le previsioni di Amazon creerà oltre 5mila posti di lavoro. Le assunzioni nelle due sedi e nel centro di Nashville partiranno l'anno prossimo.