Amazon rompe il muro dei 1.000 mld $ di capitalizzazione, +73% ytd

Titta Ferraro 4 settembre 2018 - 19:22

MILANO (Finanza.com)

Traguardo storico dei mille miliardi di valorizzazione di mercato per Amazon.com. A poche settimane di distanza da Apple, anche il titolo del gigante dell'ecommerce ha raggiunto brevemente oggi una valutazione superiore a 1.000 miliardi di dollari.Il picco storico è stato toccato a 20.050,50 dollari per azione, il che ha implicato una capitalizzazione di mercato di $ 1,0001 miliardi.Amazon è alla settima seduta consecutiva in rialzo e il sesto record consecutivo. Da inizio anno il titolo è salito di oltre il 73% rispetto al +8% circa dell'S&P 500.A innescare il rally degli ultimi giorni è stata Morgan Stanley che ha confermato il rating a "overweight" con prezzo obiettivo a 2.500 dollari (dai 1.850 dollari indicati in precedenza), il target price più alto tra quelli indicati dagli analisti monitorati da Bloomberg. Al prezzo di 2.500 dollari, Amazon avrebbe una potenziale valutazione di mercato di circa $ 1.2 trilioni.