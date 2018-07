Amazon riavvicina massimi storici dopo boom utili, JP Morgan vede titolo oltre muro del trilione

Titta Ferraro 27 luglio 2018 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Titolo Amazon verso un avvio sprint a Wall Street dopo i forti riscontri trimestrali. Nel pre-open in titolo del colosso dell'ecommerce segna un progresso di oltre il 4% a quota 1.887 dollari, a ridosso dei massimi storici toccati nelle scorse settimane dopo i riscontri record del Prime Day 2018.Oggi gli analisti di JP Morgan hanno portato il prezzo obiettivo sulle azioni Amazon a 2.200 dollari dai $ 1.900 indicati in precedenza. Target che implica il balzo di Amazon oltre la fatidica soglia del trilione di dollari di capitalizzazione (oggi dovrebbe aprire sopra i 900 mld). Promozione anche da Raymond James che ha portato il prezzo obiettivo da 1.800 a 2.000 dollari.Nel secondo trimestre del 2018 i ricavi di Amazon hanno toccato nuovi massimi storici con una crescita del 39 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017 sfiorando i 53 miliardi di dollari. Dati leggermente sotto le attese degli analisti che avevano previsto ricavi pari a 53,4 miliardi di dollari.Il colosso dell'ecommerce ha registrato un utile record di $ 2,5 miliardi nel secondo trimestre del 2018, ben oltre le attese del mercato grazie alla forte performance delle divisioni non retail, ossia pubblicità e cloud computing.