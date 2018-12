Amazon: record di vendite a Natale, boom di nuovi iscritti al servizio Prime

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Un Natale da record per Amazon che quest'anno ha registrato il maggior numero di sempre di articoli ordinati a livello globale in occasione delle festività. Tra i prodotti più venduti tra tutte le categorie, anche il nuovo Alexa Voice Remote e Amazon Echo. Il colosso dell'e-commerce ha precisato che oltre il 50% degli articoli venduti provenivano da piccole e medie imprese.Amazon ha inoltre registrato un boom di iscritti al servizio Prime in questa stagione festiva, con decine di milioni di persone che iniziano il periodo d’uso gratuito o attivato la loro iscrizione.