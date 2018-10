Amazon: fatturato delude, così come outlook per quarto trimestre. Titolo -9% in afterhours

Laura Naka Antonelli 26 ottobre 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Titolo Amazon in picchiata nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street, con un ribasso del 9% circa dopo la pubblicazione del bilancio del terzo trimestre.Gli utili del colosso online hanno battuto le attese, ma hanno deluso il fatturato e l'outlook per il quarto trimestre.In particolare l'eps, utile per azione, si è attestato a $5,75, rispetto ai $3,14 previsti, mentre il fatturato è stato pari a $56,6 miliardi, al di sotto dei $57,10 miliardi attesi.Amazon prevede inoltre che il fatturato del quarto trimestre si attesterà in un range compreso tra $66,5 miliardi e $72,5 miliardi, ben al di sotto dei $73,79 miliardi attesi dagli analisti. Gli utili operativi sono stimati nello stesso arco temporale tra $2,1 miliardi e $3,6 miliardi, al di sotto dei $3,9 miliardi attesi dal consensus.