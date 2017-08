Amazon: con emissione Jumbo Bond raccoglie $16 miliardi per finanziare acquisto Whole Foods

Laura Naka Antonelli 16 agosto 2017 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha venduto obbligazioni corporate per un valore di $16 miliardi: una maxi emissione pianificata per finanziare l'acquisizione di Whole Foods Market e accelerare così l' espansione del colosso retail online nel mercato grocery.La transazione per rilevare la catena di supermercati bio numero uno al mondo ha un valore di 13,7 miliardi.L'annuncio è arrivato all'indomani della decisione di Moody's di rivedere al rialzo l'outlook di Amazon da stabile a positivo, assegnando allo stesso tempo un rating "Baa1" all'operazione.L'emissione è la quarta per ammontare tra i Jumbo Bond che sono stati piazzati quest'anno sul mercato Usa dei corporate bond. Al primo posto At&t, con una emissione di 22,5 miliardi a luglio; al secondo posto British American Tobacco, con 17,3 miliardi; al terzo posto Microsoft, con una emissione di 17 miliardi.L'ultima volta che Amazon ha emesso corporate bond è stato nel 2014, con una vendita di obbligazioni per un valore di $6 miliardi, con scadenza tra i cinque e i 30 anni. All'epoca, i bond decennali piazzati presentavano un rendimento del 3,84%.Il rendimento del bond a 10 anni di questa emissione è del 3,17% circa.Stando ai dati di Dealogic, le aziende americane hanno raccolto quasi $1,2 trilioni sui mercati obbligazionari Usa, nel corso del 2017, a livelli record. In quest'ultima emissione di Amazon, i bond hanno una scadenza che va dai tre ai 40 anni. Gli ordini per i bond di Amazon sono balzati fino a quasi $49 miliardi, stando a quanto riporta il Financial Times.