Amazon: con annuncio consegne locali e acquisto PillPack azzera $17,5 mld valore mercato di 8 società

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2018 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Nell'arco di una sola sessione, Amazon ha azzerato $17,5 miliardi del valore di mercato di otto società.Il colosso retail online ha annunciato ieri che recluterà imprenditori per gestire le reti locali di consegna: una mossa che potrebbe andare a discapito dei corrieri internazionali FedEx e UPS.Le perdite accusate da FedEx e UPS hanno fatto scendere il valore di mercato delle due società di quasi $3 miliardi.Amazon ha anche annunciato l'acquisto della start-up farmaceutica online PillPack.Della notizia hanno risentito le società di distribuzione farmaci Cardinal Health, AmerisourceBergen e McKesson, e le catene farmaceutiche Walgreens Boots Alliance, CVS Health e Rite Aid.Wal-Mart, che era in trattative con PillPack per acquistarla a meno di $1 miliardi, ha perso in termini di valore di mercato $3,04 miliardi.Amazon avrebbe offerto a PillPack $1 miliardo circa in cash, stando a quanto riportano alcune fonti.