Amazon? Per Jeff Bezos non è Too Big to Fail. 'Un giorno fallirà, andrà in bancarotta'

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2018 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Amazon Too Big To Fail, ovvero troppo grande per fallire? Non la pensa così lo stesso fondatore e amministratore delegato, Jeff Bezos, che ha risposto a una domanda sul futuro del colosso retail, posta da un suo dipendente, in un evento che si è svolto ieri a Seattle.Alla domanda su quali lezioni abbia imparato dalle recenti bancarotte di società retail come Sears, Bezos ha risposto:"Amazon non è troppo grande per fallire. Infatti, prevedo che un giorno Amazon fallirà. Amazon andrà in bancarotta. Se guardate alle grandi società, il loro arco di vita tende a essere di 30 e più anni, non di 100 e più anni".Come evitare che ciò accada prima del tempo?"Ossessionarsi sui clienti" ed evitare di preoccuparsi troppo. "Se iniziamo a concentrarci su noi stessi, invece che sui nostri clienti, allora sarà l'inizio della fine. Dobbiamo cercare di rimandare quel giorno il più possibile".