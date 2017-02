Amazon: +22% i ricavi a 43,7 mld di dollari nel IV trim., titolo cede nell'after-hours

Titta Ferraro 3 febbraio 2017 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Balzo dei profitti e dei ricavi per Amazon nel trimestre finale del 2016, ma i ricavi non impattano con le attese e ieri sera il titolo ha ceduto oltre il 4 per cento nell'after-hours. Amazon ha visto i ricavi attestarsi a 43,7 miliardi di euro negli ultimi tre mesi dell'anno, in crescita del 22% rispetto a un anno prima sotto la spinta delle vendite record legate alla stagione natalizia. Il consensus degli analisti era però per una crescita più marcata a 44,7 mld. La guidance d colosso di Seattle era tra 42 e 45,5 mld.

In forte crescita gli utili a 749 milioni di dollari (+55%). L'eps si è attestato a 1,54 dollari contro gli 1,37 dollari del consensus degli analisti. Per il primo trimestre del 2017 Amazon vede i ricavi attestarsi tra 33,25 e 35,75 miliardi, sotto i circa 36 mld del consensus.