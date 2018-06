AmEx e Amazon lanciano una carta di credito dedicata alle piccole imprese

Luca Fiore 26 giugno 2018 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Avvio con il segno più per American Express (+0,26%) e Amazon.com (+1,12%) che hanno annunciato la nascita di una carta di credito “co-branded”. Il nuovo strumento, dedicato alle imprese statunitensi con un fatturato inferiore ai 10 milioni annui, permette ad AXP di incrementare il focus sulle piccole e medie imprese.“Abbiamo scelto American Express come partner per la nostra prossima carta di credito a causa del nostro comune impegno nell’aiutare la crescita delle piccole imprese”, ha detto Max Bardon, Vice presidente di Amazon.