Altaba: rally del titolo nel giorno del debutto

Luca Fiore 19 giugno 2017 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Debutto positivo per Altaba, in rialzo del 4,17% a 54,77 dollari nel giorno del debutto. La nuova denominazione dell'ex Yahoo!, priva del business internet (ceduto a Verizon), deriva dalla combinazione delle parole “alternative” e “Alibaba”.Altaba è registrata come “una società di investimenti indipendendente, quotata, non diversificata e a gestione chiusa”.