Alphabet batte stime sugli utili, ma il fatturato di Google delude. Titolo -4% in afterhours

Laura Naka Antonelli 26 ottobre 2018 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Lequotazioni di Alphabet. la holding a cui fa capo Google, sono scese del 4% nell'afterhours dopo che il colosso ha pubblicato i risultati di bilancio del terzo trimestre. Bene gli utili, mentre il fatturato di Google ha deluso le stime. In particolare, gli utili si sono attestati a $9,19 miliardi, o $13,06 per azione, deciamente meglio dei $10,42 per azione attesi dal consensus. Il fatturato è stato pari a $33,74 miliardi, in rialzo rispetto ai $27,77 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Il giro d'affari di Google, che incide più di tutti sulle vendite di Alphabet, è stato di $27,01 miliardi, in rialzo rispetto ai $21,97 miliardi del terzo trimestre del 2017, ma ex-TAC (al netto dei costi di acquisizione del traffico) ha deluso i $27,3 previsti dal consensus.