Alphabet: MS porta il prezzo obiettivo a 1.515 dollari

Luca Fiore 29 agosto 2018 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Segno più nel pre-mercato per il titolo Alphabet dopo che Brian Nowak di Morgan Stanley ha annunciato di aver incrementato il prezzo obiettivo sul titolo da 1.325 a 1.515 dollari. Googl, che ieri ha segnato un -0,83% a 1.245,86 dollari, prima dell’avvio degli scambi segna un +0,6%.Secondo l’esperto, l’attuale valutazione non tiene in dovuta considerazione Waymo, la divisione dedicata alla guida autonoma, e il lancio del servizio a fine 2018 potrebbe rappresentare “un potenziale catalizzatore”. Il giudizio sul titolo è confermato ad “overweight”.