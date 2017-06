Alphabet: Google rischia maxi multa da 1 mld dalle autorità Ue (Ft)

Valeria Panigada 16 giugno 2017 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Alphabet potrebbe vedersi arrivare una maxi multa da 1 miliardo di euro dall'Antitrust europeo. Lo riporta il Financial Times, spiegando che la sanzione sarebbe dovuta per un abuso di posizione dominante di Google sulle ricerche nel web. Le pratiche del colosso di Mountain View avrebbero favorito in maniera scorretta il servizio Google Shopping. Secondo l'indiscrezione, la decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi. La multa, sebbene elevata, è lontana dai 13 miliardi che Bruxelles ha inflitto ad Apple l'anno scorso.