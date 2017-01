Alibaba: segno più nel pre-mercato dopo l’incontro Trump-Ma

Luca Fiore 10 gennaio 2017 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

+1,56% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Alibaba. Ieri il presidente esecutivo del colosso cinese, Jack Ma, ha incontrato Donald Trump per esporre un piano che prevede la creazione di 1 milione di posti di lavoro negli Stati Uniti nell’arco dei prossimi cinque anni. "Jack e io faremo grandi cose insieme", ha detto The Donald dopo il meeting alla Trump Tower di New York.