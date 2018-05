Alert guerra commerciale: Trump pronto ad annunciare oggi dazi contro Ue, Messico, Canada,

Laura Naka Antonelli 31 maggio 2018 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara ad annunciare l'imposizione di dazi doganali sulle importazioni di acciaio e di alluminio Usa dal Canada, Messico e dall'Unione europea, già nella giornata di oggi, in concomitanza con l'apertura dei lavori del G7, che si svolgerà per tre giorni in Quebec, Canada. E' quanto riporta il Washington Post.Il Washington Post scrive:"Frustrato per la mancata decisione dei partner commerciali degli Usa di soddisfare le sue richieste, il presidente ha deciso di intensificare in modo netto la guerra commerciale lanciata a livello globale, piuttosto che concedere ulteriori esenzioni ai dazi".