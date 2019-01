Alert downgrade rating Usa. Fitch avverte: con lo shutdown rischia di perdere tripla AAA

Laura Naka Antonelli 10 gennaio 2019 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

Gli Stati Uniti rischiano di perdere il rating a tripla AAA assegnato da Fitch entro la fine di quest'anno. Lo ha reso noto la stessa agenzia, spiegando che il protrarsi dello shutdown governativo potrebbe iniziare ad avere presto un impatto sulla capacità del paese di approvare il budget.Entrato al suo 20esimo giorno, lo shutdown sta alimentando i timori degli investitori sulle finanze degli Stati Uniti. Intervistato dalla Cnbc James McCormack, responsabile globale della divisione di rating sovrani di Fitch, ha fatto notare che gli investitori potrebbero aver iniziato già a guardare ai "numeri del CBO (Ufficio di Budget del Congresso)".Il punto è che, guardando a questi numeri, emerge che "i livelli del debito Usa stanno salendo, e che il peso degli interessi sarebbe destinato ad aumentare in modo decisamente più sostenuto nel corso del prossimo decennio". Di conseguenza, "è necessario che venga varato un qualche aggiustamento fiscale, per compensare tali rialzi. Altrimenti il deficit salirà e bisognerà indebitarsi per riuscire a pagare gli interessi sul debito. Stiamo assistendo a un deterioramento fiscale significativo degli Usa", ha aggiunto McCormack."Se lo shutdown dovesse continuare fino al 1° marzo e il tetto sul debito diventare un problema nei mesi successivi, potremmo dover iniziare a pensare alla (possibile) incapacità degli Usa di approvare una legge di bilancio...e se tutto questo sia coerente con un rating di tripla A", ha concluso l'esperto.Da segnalare che nel 2011 gli Stati Uniti persero la tripla A di Standard & Poor's sempre per tensioni legate al tetto sul debito.La valutazione venne tagliata da AAA ad AA+. S&P ha ora un rating a tripla AAA sul debito Usa, confermato nel giugno del 2018, a fronte di un outlook "stabile".