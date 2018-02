Alert da Carl Icahn dopo liquidazione fondo XIV ETN di Credit Suisse: investimento passivo in fase di bolla

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2018 - 14:50

Carl Icahn lancia un monito agli investitori che stanno puntando sui fondi rischiosi, dopo il crollo degli strumenti finanziari che hanno scommesso contro il VIX, culminato nella liquidazione del fondo XIV ETN di Credit Suisse, dopo un tonfo del 90%."Gli investitori - fa notare - hanno puntato sui fondi indicizzati pensando che non sarebbero mai scesi". Il risultato è che "l'investimento passivo è una bolla, e questo rappresenta un grande pericolo".Allo stesso tempo, Icahn afferma di non ritenere che questo momento sia quello in cui tutto esploderà.Il mercato "probabilmente rimbalzerà - ha continuato - Non credo che questo sia l'inizio della fine".