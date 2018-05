Affondo Usa: da Mezzanotte dazi su acciaio e alluminio anche per l'UE. Juncker non ci sta:

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 18:09

MILANO (Finanza.com)

Scure dazi per Ue, Canada e Messico. E' infatti arrivato l'annuncio Usa sui dazi commerciali. Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, da detto che gli Usa applicheranno da domani i dazi doganali sulle importazioni di acciaio alluminio dall'Unione europea, dal Messico e dal Canada. Non è stata quindi prorogata l'esenzione temporanea concessa all'Unione europea fino a mezzanotte di oggi e di applicare imposte del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio.Repentina la risposta dell'Ue per bocca del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker: "DEcisione preoccupante L'Ue ritiene che queste tariffe unilaterali statunitensi sono ingiustificate e contrarie alle regole del Wto. Questo è protezionismo puro e semplice".