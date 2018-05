Adobe: acquisto di Magento Commerce e programma di acquisto azioni da 8 mld dollari

La borsa italiana è in difficoltà per colpa della crisi politica, ma Wall Street continua imperterrita la sua strada che però sarà più volatile. Analisi COT Report del CFTC

Oggi, 13:00 - mazzalai

ZINGALES: I POPULISTI ITALIANI POSSONO BATTERE L'ESTABLISHMENT EUROPEO!

Non deve essere facile di questi tempi sopravvivere ad alcuni bombardamenti per quelli che portano avanti programmi farsa come " i conti della belva" ormai trasformati in conti della