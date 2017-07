Abercrombie & Fitch: titolo crolla nel pre-mercato

Luca Fiore 10 luglio 2017 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Tonfo nel pre-mercato di Wall Street per Abercrombie & Fitch dopo la notizia della conclusione delle trattative per un buyout della società."Dopo una revisione completa di tutti i fattori rilevanti con l'assistenza del nostro consulente finanziario, il Consiglio di Amministrazione di A&F ha stabilito che la strada migliore per incrementare il valore dei nostri azionisti passa per la rigorosa applicazione del nostro piano industriale”, ha detto il presidente esecutivo della società, Arthur Martinez.Il titolo ANF, in calo di oltre il 36% nell’ultimo anno, nel pre-mercato segna un rosso dell’11,6%.